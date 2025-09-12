Miposhka на стриме у Nix заявил, что неопределенность с составом в преддверии TI 14 повлияла на выступление Team Spirit
Капитан Team Spirit Ярослав «Miposhka» Найденов заявил, что отсутствие определенности с составом в преддверии The International 2025. повлияло на выступление команды на турнире. Об этом двукратный чемпион TI рассказал на стриме у Александра «Nix» Левина. Напомним, что на TI 14 «драконы» заняли 9-13-е место.
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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