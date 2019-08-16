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The International 2019: видеотрансляция второго дня турнира

16 августа 2019, 00:00

В Шанхае проходит крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 The International 2019. Следить за событиями второго игрового дня можно в прямом эфире — Одноклассники проводят трансляции совместно с компанией «Телеспорт» в группе телеканала «Сила». Плеер также будет доступен на любых устройствах на этой странице.

The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года. В турнире участвуют 18 команд, общий призовой фонд — более 32 миллионов долларов. The International 2019 проходит в Шанхае на «Мерседес-Бенц Арене» с 15 по 25 августа.

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