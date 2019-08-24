The International 2019: видеотрансляция пятого дня плей-офф

В Шанхае проходит крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 The International 2019. Следить за событиями пятого игрового дня плей-офф можно в прямом эфире — Одноклассники проводят трансляции совместно с компанией «Телеспорт» в группе телеканала «Сила». Плеер также будет доступен на любых устройствах на этой странице.

The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года. The International 2019 проходит в Шанхае на «Мерседес-Бенц Арене» с 15 по 25 августа. В турнире стартовали 18 команд, общий призовой фонд — более 32 миллионов долларов.