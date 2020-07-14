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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

The International 11 не состоится в следующем году

06:43

Крупнейший киберспортивный турнир The International 11 не состоится в 2021 году. Пресс-служба Белорусской федерации киберспорта сообщила, что новая дата будет объявлена позже.

Ранее The International 2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир по Dota 2 должен был пройти в этом году в конце августа в Стокгольме.

«Как всем известно, пандемия Covid-19 вынудила внести некоторые изменения в события по всему миру, и The International не исключение. Valve перенесли The International 2021 в Стокгольме. Мы свяжемся с вашей командой напрямую, чтобы обсудить новые даты на 2022 год», — приводит БФК ответ Valve.

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