The International 10 может не состояться в Швеции из-за коронавируса

Valve анонсировала, что проведения чемпионата мира по Dota 2 — The International 10 — в Швеции находится под угрозой. Турнир могут перенести в другую страну Европы, если правительство страны не окажет содействия.

Федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому правительство страны не будет содействовать Valve в проведении TI10. Министр внутренних дел также отклонил обращение организации. Участники турнира не могут получить визы для въезда в Швецию, так как процесс получения был усложнен из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.