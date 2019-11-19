Team Unknown вылетела из MDL Chengdu Major

Team Unknown уступила Fnatic в первом раунде нижней сетки плей-офф на MDL Chengdu Major по Dota 2. Коллектив Серджио «Prada» Торибио завершил выступление на чемпионате.

Ранее турнир покинули представители СНГ Team Spirit и Gambit Esports. Команды заняли 13-16 места.

MDL Chengdu Major проводят с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.