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Team Unknown вылетела из MDL Chengdu Major

08:40

Team Unknown уступила Fnatic в первом раунде нижней сетки плей-офф на MDL Chengdu Major по Dota 2. Коллектив Серджио «Prada» Торибио завершил выступление на чемпионате.

Ранее турнир покинули представители СНГ Team Spirit и Gambit Esports. Команды заняли 13-16 места.

MDL Chengdu Major проводят с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-unknown-vyletela-s-mdl-chengdu-major

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