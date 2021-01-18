Team Unique подписала NoPangolier

Состав NoPangolier по Dota 2 будет представлять организацию Team Unique.

NoPangolier собралась перед отборочными на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для СНГ. Команда получила инвайт в закрытую квалификацию и прошла в первый дивизион, победив HellRaisers в виннерах и Winstrike Team в нижней сетке.

Последним турниром для предыдущего состава Team Unique были открытые квалификации на DPC 2021: Season 1 — в обеих коллектив потерпел поражения. До 2 января этот состав выступал под названием Nova и являлся молодежной командой российского клуба.