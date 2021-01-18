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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Team Unique подписала NoPangolier

08:30

Состав NoPangolier по Dota 2 будет представлять организацию Team Unique.

NoPangolier собралась перед отборочными на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для СНГ. Команда получила инвайт в закрытую квалификацию и прошла в первый дивизион, победив HellRaisers в виннерах и Winstrike Team в нижней сетке.

Последним турниром для предыдущего состава Team Unique были открытые квалификации на DPC 2021: Season 1 — в обеих коллектив потерпел поражения. До 2 января этот состав выступал под названием Nova и являлся молодежной командой российского клуба.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-unique-podpisala-nopangolier

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