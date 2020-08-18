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Team Unique поднялась на первое место группы B дивизиона Divine на OMEGA League

02:54

Team Unique обыграла HellRaisers в групповой стадии на OMEGA League: Europe Divine Division по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1. Коллектив Егора "19teen" Лексютина одержал третью победу и поднялся на первое место в группе B.

В следующем матче группового этапа Team Unique встретится c Team Empire. OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division проходит с 10 августа по 5 сентября в онлайне. Призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-unique-podnyalas-na-pervoe-mesto-gruppy-b-diviziona-divine-na-omega-league

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