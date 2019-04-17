TEAM TEAM прошла в верхнюю сетку плей‑офф ESL One Mumbai

TEAM TEAM переиграла TNC Predator в матче победителей первого раунда группы A и вышла в верхнюю сетку плей-офф ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Противостояние завершилось со счетом 2:0.

Филиппинский коллектив сыграет в решающем матче 17 апреля в 17.30 по московскому времени. Оппонентом TNC Predator станет команда, которая победит во встрече между Natus Vincere и compLexity Gaming. Матч состоится 17 апреля в 09.30 по московскому времени.

ESL One Mumbai 2019 проходит с 16 по 21 апреля в Мумбаи, Индия. Восемь команд разыгрывают призовой фонд 300 тысяч долларов. Чемпионат не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019