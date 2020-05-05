Team Spirit выступит в плей-офф Epic Prime League Season 1

Team Spirit победила Team Unique в групповой стадии Epic Prime League Season 1 по Dota 2. Результат матча — 2:0. Команда Михаила "Misha" Агатова прошла в плей-офф турнира.

Unique поучаствует в переходном чемпионате, где коллективы разыграют два слота во втором сезоне лиги. Помимо нее, на переходном турнире выступят Winstrike Team, EXTREMUM и Benz 190E.

Epic Prime League Season 1 проходит с 15 апреля по 12 мая. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.