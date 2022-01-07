Team Spirit выиграла четвертый матч подряд на Dota Pro Circuit 2021/2022
04:23
Team Spirit обыграла AS Monaco Gambit в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022. Матч завершился со счетом 2:0. Для коллектива Ярослава «Miposhka» Найденова эта победа стала четвертой на чемпионате.
Матчи первого дивизиона DPC 2021/2022 для СНГ проходят с 2 декабря по 23 января. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, 690 очков Dota Pro Circuit и три квоты на мейджор.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-spirit-vyigrala-chetvertyi-match-podryad-na-dota-pro-circuit-2021-2022
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