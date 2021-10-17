В воскресенье, 17 октября, в Бухаресте пройдет финальный матч нижней сетки турнира по Dota 2 The International 10 Team Spirit — Team Secret.

Встреча началась в 10.00 по московскому времени. Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале Dota 2.

Победитель противостояния выйдет в гранд-финал, где сыграет против с PSG.LGD.

Гранд-финал The International 10 пройдет 17 октября, сегодня. Начало — примерно в 13.00 мск.