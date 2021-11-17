Team Spirit номинировали на звание лучшей киберспортивной команды
11:20
Российская команда Team Spirit по Dota 2 получила номинацию на ежегодной премии The Game Awards.
Team Spirit претендует на звание лучшей киберспортивной команды. Также в номинации «Лучший киберспортсмен» представлен игрок команды Магомед Халилов, в категории «Лучший киберспортивный тренер» — наставник Team Spirit Айрат Газиев.
Победителей выявят по результатам онлайн-голосования. Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в Лос-Анджелесе.
В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии.
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