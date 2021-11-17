Team Spirit номинировали на звание лучшей киберспортивной команды

Российская команда Team Spirit по Dota 2 получила номинацию на ежегодной премии The Game Awards.

Team Spirit претендует на звание лучшей киберспортивной команды. Также в номинации «Лучший киберспортсмен» представлен игрок команды Магомед Халилов, в категории «Лучший киберспортивный тренер» — наставник Team Spirit Айрат Газиев.

Победителей выявят по результатам онлайн-голосования. Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в Лос-Анджелесе.

В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии.