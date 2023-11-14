Team Spirit не включили в список номинантов на звание лучшей киберспортивной команды года

Российский коллектив Team Spirit не номинирован на звание лучшей киберспортивной команды по итогам 2023 года.

В списке номинантов — Gaimin Gladiators из Германии, который разгромно проиграл Team Spirit в финале The International 12 (чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2). В 2023 году российская команда также одержала победу на Riyadh Masters (международная серия кибертурниров по Dota 2), сообщает РИА «Новости».

Team Spirit — 2-кратный чемпион The International 12. За команду играют 3 россиянина и 2 украинца.