Team Sirius завершила выступление в отборочных на первый турнир DPC 2021 для Китая

Team Sirius проиграла Xtreme Gaming в открытой квалификации Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Китая. Матч завершился со счетом 0:2. Команда завершила выступление в первом чемпионате DPC 2021, а Xtreme прошла во второй дивизион, где поборется за слот в первом этапе соревнования.

Открытые отборочные на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Китая прошли с 4 по 5 января в онлайне. Коллективы разыграли четыре слота во втором дивизионе лиги.