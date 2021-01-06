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Team Sirius завершила выступление в отборочных на первый турнир DPC 2021 для Китая

03:40

Team Sirius проиграла Xtreme Gaming в открытой квалификации Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Китая. Матч завершился со счетом 0:2. Команда завершила выступление в первом чемпионате DPC 2021, а Xtreme прошла во второй дивизион, где поборется за слот в первом этапе соревнования.

Открытые отборочные на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Китая прошли с 4 по 5 января в онлайне. Коллективы разыграли четыре слота во втором дивизионе лиги.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-sirius-zavershila-vystuplenie-v-pervom-turnire-dpc-2021-dlya-kitaya

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