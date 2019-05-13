Team Sirius выиграла первую открытую китайскую квалификацию на EPICENTER Major 2019

Team Sirius выиграла у Royal Club в решающем матче первых открытых отборочных для Китая на EPICENTER Major 2019 (Dota 2). Встреча закончилась со счетом 2:0. Коллектив Лю "Sylar" Цзяцзюня получил слот в закрытой квалификации на мейджор по Dota 2.

Закрытые отборочные проведут 15–19 мая в онлайне. Восемь коллективов разыграют два слота на LAN-финале. Последний участник квалификации определится во втором открытом этапе, который пройдет 13 мая.

EPICENTER Major 2019 проведут с 22 по 30 июня в Москве. Основной этап заключительного мейджора Dota Pro Circuit 2018/2019 примет "ЦСКА Арена". Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.