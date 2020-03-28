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Team Singularity распустила состав по Dota 2

08:50

Team Singularity рассталась с ростером по Dota 2. CEO клуба объяснил, что причиной такого решения стала высокая конкуренция среди команд в европейском регионе.

Глава Singularity отметил, что команде не удалось достичь поставленных целей. По его мнению, коллектив мог бы добиться лучших результатов в любом другом регионе, кроме Европы.

В сезоне-2019/20 состав Team Singularity занял второе место на GGBET Championship и Maxline Winter Madness. Ростер также поучаствовал в закрытых отборочных на турниры серии Dota Pro Circuit, но не смог пройти ни на один из них.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-singularity-raspustila-sostav-po-dota-2

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