Team Singularity распустила состав по Dota 2

Team Singularity рассталась с ростером по Dota 2. CEO клуба объяснил, что причиной такого решения стала высокая конкуренция среди команд в европейском регионе.

Глава Singularity отметил, что команде не удалось достичь поставленных целей. По его мнению, коллектив мог бы добиться лучших результатов в любом другом регионе, кроме Европы.

В сезоне-2019/20 состав Team Singularity занял второе место на GGBET Championship и Maxline Winter Madness. Ростер также поучаствовал в закрытых отборочных на турниры серии Dota Pro Circuit, но не смог пройти ни на один из них.