Team Serenity сыграет в закрытой квалификации на The International 2019

Team Serenity обыграла FTD.Guys в полуфинале второй открытой квалификации на The International 2019 по Dota 2 и прошла в закрытую квалификацию. Матч закончился со счетом 2:1.

Ранее в закрытые отборы прошли Invictus Gaming и CDEC Gaming. Они присоединились к приглашенным EHOME, Team Aster, Royal Never Give Up и Team Sirius.

Закрытая квалификация на The International 2019 для китайского региона состоится с 11 по 14 июля. В основную часть турнира пройдет один коллектив.

The International 2019 состоится 15–25 августа в Шанхае. На нем выступят 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit 2018/2019 и по одному победителю закрытых отборочных в шести регионах.