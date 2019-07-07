Team Serenity сыграет в закрытой квалификации на The International 2019

Team Serenity обыграла FTD.Guys в полуфинале второй открытой квалификации на The International 2019 по Dota 2 и прошла в закрытую квалификацию. Матч закончился со счетом 2:1.
Ранее в закрытые отборы прошли Invictus Gaming и CDEC Gaming. Они присоединились к приглашенным EHOME, Team Aster, Royal Never Give Up и Team Sirius.
Закрытая квалификация на The International 2019 для китайского региона состоится с 11 по 14 июля. В основную часть турнира пройдет один коллектив.
The International 2019 состоится 15–25 августа в Шанхае. На нем выступят 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit 2018/2019 и по одному победителю закрытых отборочных в шести регионах.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-serenity-sygraet-v-zakrytoi-kvalifikacii-na-the-international-2019