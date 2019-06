Team Secret завершила выступление на EPICENTER Major 2019

Team Secret уступила OG в нижней сетки плей-офф на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Коллектив Клемента "Puppey" Иванова покинул турнир и занял 9-12 место.

Далее OG встретится с PSG.LGD. Матч следующего этапа нижней сетки запланирован на 28 июня, в 12.00 по московскому времени.

Ранее по итогам встречи PSG.LGD — Forward Gaming (2:0) OG и Keen Gaming гарантировали себе участие в The International 2019. Борьбу за последнюю путевку продолжают Gambit Esports, Alliance, Royal Never Give Up и отсутствующий на EPICENTER Major состав EHOME.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.