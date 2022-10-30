Team Secret выбила Team Liquid из The International 2022

Team Secret победила Team Liquid в финале нижней сетки The International 2022 со счетом 2:1.

Team Liquid покидает турнир по Dota2, занимая третье место и зарабатывая 9 процентов от призового фонда — более 1,6 миллиона долларов.

Команда Secret прошла в гранд-финал чемпионата, где сыграет с Tundra Esports в формате best-of-5 30 октября в 11:30 по московскому времени.

The International 2022 проходит 15-30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают более 17 миллионов долларов.