Team Secret сыграет с Team Spirit за выход в гранд-финал OGA Dota PIT EU/CIS Season 5

Team Secret обыграла Nigma Galaxy в полуфинале верхней сетки плей-офф OGA Dota PIT EU/CIS Season 5. Матч завершился со счетом 2:0. В следующем раунде команда Клемента «Puppey» Иванова сразится с Team Spirit.

Nigma Galaxy продолжит выступление на турнире в нижней сетке. OGA Dota PIT EU/CIS Season 5 проходит с 13 по 20 декабря в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 175 тысяч долларов.