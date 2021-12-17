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Team Secret сыграет с Team Spirit за выход в гранд-финал OGA Dota PIT EU/CIS Season 5

05:22

Team Secret обыграла Nigma Galaxy в полуфинале верхней сетки плей-офф OGA Dota PIT EU/CIS Season 5. Матч завершился со счетом 2:0. В следующем раунде команда Клемента «Puppey» Иванова сразится с Team Spirit.

Nigma Galaxy продолжит выступление на турнире в нижней сетке. OGA Dota PIT EU/CIS Season 5 проходит с 13 по 20 декабря в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 175 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-secret-sygraet-s-team-spirit-za-vykhod-v-grand-final-oga-dota-pit-eu-cis-season-5

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Евгений Петров все материалы автора
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