Team Secret сыграет с Team Spirit за выход в гранд-финал OGA Dota PIT EU/CIS Season 5
05:22
Team Secret обыграла Nigma Galaxy в полуфинале верхней сетки плей-офф OGA Dota PIT EU/CIS Season 5. Матч завершился со счетом 2:0. В следующем раунде команда Клемента «Puppey» Иванова сразится с Team Spirit.
Nigma Galaxy продолжит выступление на турнире в нижней сетке. OGA Dota PIT EU/CIS Season 5 проходит с 13 по 20 декабря в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 175 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-secret-sygraet-s-team-spirit-za-vykhod-v-grand-final-oga-dota-pit-eu-cis-season-5
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