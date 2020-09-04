Team Secret сыграет с OG в финале верхней сетки OMEGA League

Определились финалисты верхней сетки OMEGA League: за выход в гранд-финал турнира поборются между собой Team Secret и OG. Двукратные чемпионы The International обыграли в полуфинале состав Весь мир, World Nigma, а коллектив Клемента «Puppey» Иванова расправился с World Evil Geniuses. Оба матча закончились со счетом 2:0.

Проигравшие команды упали в нижнюю сетку, где Nigma встретится с Team Liquid, а EG — с Alliance. Оба поединка запланированы на сегодня, 4 сентября. Напомним, что вчера Virtus.pro уступила Team Liquid и покинула соревнование, заняв 7-8 место.

Финальный этап высшего дивизиона OMEGA League проходит со 2 по 6 сентября. Участники разыграют полмиллиона долларов США.