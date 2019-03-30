Team Secret сыграет на MDL Paris Major

Team Secret обыграла Ninjas in Pyjamas в верхней сетке европейской закрытой квалификации на MDL Disneyland Paris Major по Dota 2 и прошла в основную стадию турнира. Матч закончился со счетом 2:0.

Команда Питера "ppd" Дагера упала в нижнюю сетку. 30 марта в 16.30 по московскому времени она встретится с The Final Tribe. Победитель поборется за последний слот, а проигравший покинет отборочные.

Закрытая квалификация для Европы проходит 28–30 марта в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают три слота на парижском мейджоре. Основная стадия чемпионата пройдет 4–12 мая. 15 команд из отборочных и победитель AMD SAPPHIRE Dota PIT Minor разыграют миллион долларов и 15 тысяч очков Dota Pro Circuit.