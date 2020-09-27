Team Secret стала чемпионом OGA Dota PIT Season 3

Team Secret победила VP.Prodigy в финале OGA Dota PIT Season 3 и стала чемпионом турнира. Матч завершился со счетом 3:0. Команда Клемента «Puppey» Иванова заработала 70 тысяч долларов за первое место, а второй финалист получил 36 тысяч.

На пути к решающей встрече Secret обыграла VP.Prodigy, Natus Vincere, и Alliance. В нижней сетке команда Виталия «Save-» Мельника одолела Nigma, Team Liquid, NAVI и Alliance.

OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ прошел с 23 по 26 сентября в онлайне. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 170 тысяч долларов.