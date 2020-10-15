Team Secret прошла в плей-офф ESL One Germany 2020

Team Secret обыграла Team Liquid в групповом этапе ESL One Germany 2020 по Dota 2. Встреча закончилась со счетом 2:0. Команда Клемента «Puppey» Иванова одержала третью победу и заработала слот в плей-офф. Ранее из группы вышла Alliance.

Liquid продолжит выступление в групповом этапе. В следующем раунде она сразится с коллективом, который также имеет две победы и одно поражение. Жеребьевка четвертого этапа групповой стадии состоится позже.

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч, победитель получит 150 тысяч долларов