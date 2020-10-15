Team Secret прошла в плей-офф ESL One Germany 2020
Team Secret обыграла Team Liquid в групповом этапе ESL One Germany 2020 по Dota 2. Встреча закончилась со счетом 2:0. Команда Клемента «Puppey» Иванова одержала третью победу и заработала слот в плей-офф. Ранее из группы вышла Alliance.
Liquid продолжит выступление в групповом этапе. В следующем раунде она сразится с коллективом, который также имеет две победы и одно поражение. Жеребьевка четвертого этапа групповой стадии состоится позже.
ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч, победитель получит 150 тысяч долларов
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-secret-proshla-v-plei-off-esl-one-germany-2020