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Сегодня, 02:18

Team Secret проиграла 5 из 5 матчей на Dota Pro Circuit 2023

Евгений Козинов
Корреспондент
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Team Secret проиграла Tundra Esports в матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Западной Европы — 0:2. Команда Клемента «Puppey» Иванова потерпела пятое поражение в пяти играх.

Следующим соперником Team Secret будет команда Into The Breach. Матч пройдет в понедельниу, 23 января. Начало — 20.00 по московскому времени.

Турнир проходит с 9 по 29 января. Призовой фонд — 205 тысяч долларов, 1 150 рейтинговых очков и четыре квоты на мейжор.

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