Team Odd стала последним участником StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

Team Odd выиграла последний слот на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В финале закрытой квалификации для Южной Америки она одолела rei do picole. Матч закончился со счетом 2:0.

Закрытые отборочные для Южной Америки прошли с 11 по 12 февраля. В них четыре коллектива сражались за путевку на киевский майнор в сетке формата single-elimination.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor проведут 7–10 марта в Киеве. На турнире восемь коллективов разыграют 500 очков DPC и 300 тысяч долларов. Победитель также получил слот на мейджоре DreamLeague Season 11.