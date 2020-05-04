Team Liquid вышла в плей-офф WePlay! Pushka League Season 1

Team Liquid победила OG Seed в групповой стадии первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2 и заработала слот в плей-офф. Матч закончился со счетом 2:0.

Следующая встреча игрового дня пройдет между HellRaisers и Team Spirit. HR уже заработали слот в плей-офф, а Spirit поборется за последнюю квоту.

WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов.