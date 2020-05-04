Team Liquid вышла в плей-офф WePlay! Pushka League Season 1
21:58
Team Liquid победила OG Seed в групповой стадии первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2 и заработала слот в плей-офф. Матч закончился со счетом 2:0.
Следующая встреча игрового дня пройдет между HellRaisers и Team Spirit. HR уже заработали слот в плей-офф, а Spirit поборется за последнюю квоту.
WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-liquid-vyshla-v-plei-off-weplay-pushka-league-season-1