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Team Liquid выбила Virtus.pro из OMEGA League

2 сентября 2020, 23:28

Team Liquid обыграла Virtus.pro в матче нижней сетки OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. Коллектив Айдена «iNSaNiA» Саркои завершил встречу со счетом 2:1 и прошел следующий раунд плей-офф.

VP завершила турнир на 7-8 месте и заработала 15 тысяч долларов. Следующим оппонентом Liquid станет проигравший из пары Nigma — OG.

OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-liquid-vybila-virtus-pro-iz-omega-league

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