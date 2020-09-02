Team Liquid выбила Virtus.pro из OMEGA League
2 сентября 2020, 23:28
Team Liquid обыграла Virtus.pro в матче нижней сетки OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. Коллектив Айдена «iNSaNiA» Саркои завершил встречу со счетом 2:1 и прошел следующий раунд плей-офф.
VP завершила турнир на 7-8 месте и заработала 15 тысяч долларов. Следующим оппонентом Liquid станет проигравший из пары Nigma — OG.
OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-liquid-vybila-virtus-pro-iz-omega-league