Team Liquid сыграет с Nigma в стартовом матче BLAST Bounty Hunt

Организаторы BLAST Bounty Hunt по Dota 2 опубликовали сетку турнира. В первом раунде Team Liquid сыграет с Nigma, а Alliance — c Ninjas in Pyjamas.

Team Secret и OG начнут выступление на турнире со второго раунда плей-офф. Все матчи, кроме гранд-финала, пройдут до двух побед. Чемпион определится в серии best-of-5.

Призовой фонд BLAST Bounty Hunt составит 145 тысяч долларов. Команды будут разыгрывать деньги в каждом матче — они также смогут получить дополнительные награды за выполнение особых заданий.

BLAST Bounty Hunt пройдет с 8 по 13 июня в онлайне. Этот чемпионат станет первым для турнирного оператора в дисциплине Dota 2.