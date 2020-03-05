Team Liquid и Cloud9 выступят на Dota Summit 12

Организаторы Dota Summit 12 представили всех участников чемпионата. Последние три приглашения получили Thunder Predator, Team Liquid и Cloud9.

На турнире выступят шесть коллективов — ранее слоты получили Fnatic, Evil Geniuses и OG Seed. Участники сыграют по круговой системе, в каком формате проведут матчи на этой стадии, не сообщается. Четыре команды попадут в плей-офф с сеткой double-elimination. Встречи устроят в формате best-of-3, а чемпиона определят в серии до трех побед.

Dota Summit 12 пройдет 10-13 марта в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов. Чемпионат не вошел в рейтинговый сезон Dota Pro Circuit-2019/20.