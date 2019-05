Российская команда Team Empire проиграла Mineski и завершила выступление на MDL Disneyland Paris Major по Dota 2. Коллектив занял 13-16 место и заработал 75 очков DPC.

Mineski выступит во втором раунде плей-офф, где сыграет против Virtus.pro. Команда Алексея "Solo" Березина ранее уступила OG и упала в нижнюю сетку. Матч VP против коллектива из Юго-Восточной Азии состоится 9 мая в 14.30 по московскому времени.

Team Empire – четвертая команда из СНГ, которая заняла последнее место на мейджоре в этом сезоне. Ранее Gambit Esports показала такой результат на The Kuala Lumpur Major, The Pango – на The Chongqing Major, а Natus Vincere – на DreamLeague Major.

MDL Paris Major проходит в парижском Диснейленде с 4 по 12 мая. Призовой фонд чемпионата составляет миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.