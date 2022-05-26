Team Empire собирается вновь изменить состав команды по Dota 2

Team Empire собирается представить обновленный состав по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, руководство команды рассматривает вариант изменения состава перед стартом нового сезона DPC. Отмечается, что в команду могут прийти два или три новых игрока.

В мае команда уже представляла новый состав. В команду вошли Арслан «Retrograde» Шаджанов и Андрей «meLes» Романов, заменившие Заура «Cooman» Шахмурзаева и Сергея «[T]SA» Тимченко. Но этот состав снялся с D2CL Season 11.