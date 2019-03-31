Team Empire обыграла Natus Vincere и прошла на MDL Paris Major

Team Empire обыграла Natus Vincere в решающем матче за слот на MDL Disneyland Paris Major по Dota 2 и прошла в основную стадию турнира. Противостояние закончилось со счетом 2:0.

MDL Paris Major пройдет с 4–12 мая в Париже. На турнире 16 коллективов разыграют миллион долларов и 15 тысяч очков DPC. 15 команд пройдут на чемпионат через региональные квалификации, а последний слот получит победитель Dota Pit Minor.