Team Empire начнет ближайший турнир без "Kodos"

Константин "Kodos" Когай пропустит как минимум первые матчи Team Empire на онлайн-турнире LOOT.BET/DOTA. Об этом сообщил спортивный директор организации Александр "StrangeR" Соломонов.

"StrangeR" рассказал, что Когаю понадобился дополнительный отдых. Он уточнил, что игрок может пропустить не весь турнир и вернуться из отпуска до окончания соревнования. Вместо Kodos на миде выступит Никита "young G" Бочко, который ранее представлял Nemiga Gaming, а сейчас числится в Imperial Pro Gaming.

Ранее менеджмент Empire сообщил об еще одной замене на время LOOT.BET/DOTA. Вместо Рината "KingR" Абдуллина на саппорте пятой позиции сыграет Ярослав "Miposhka" Найденов. Дата первого матча Empire пока не объявлена.