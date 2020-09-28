Team Empire и Team Unique покинули BTS Pro Series Season 3
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Team Empire уступила HellRaisers, а Team Unique проиграла 5men в нижней сетке BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Оба матча завершились со счетом 0:2. Empire и Unique покинули турнир на 7-8 месте и заработали по 1 250 долларов.
В следующем раунде HellRaisers сразятся с проигравшим из пары mudgolems — Khan, а 5men сыграет с ViKin.gg.
BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-empire-i-team-unique-pokinuli-bts-pro-series-season-3