Team Empire Hope выиграла Epic Challenger League Season 1

Team Empire Hope стала чемпионом Epic Challenger League Season 1 по Dota 2. В гранд-финале она обыграла Khan со счетом 3:1. За победу коллектив Алексея «Mastery» Винчевского заработал 10,6 тысяч долларов.

Team Empire Hope вышла в плей-офф с первого места в группе. В верхней сетке она обыграла Khan и EXTREMUM. Команда Айбека «Naive-» Токаева заняла третье место в группе. На пути к финалу Khan одолела Benz 190E и EXTREMUM.

Epic Challenger League Season 1 прошел в онлайне с 17 февраля по 26 марта. Восемь коллективов разыграли призовой фонд в размере 30 тысяч долларов.