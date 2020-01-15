Team Empire Hope встретится с ViKin.gg в плей-офф OMG.BET Cup 2
16:40
Завершился групповой этап турнира OMG.BET Cup 2 по Dota 2. В плей-офф ViKin.gg сыграет против Team Empire Hope, а jfshfh178 сразится с Gentlemen.
Групповой этап прошел по системе GSL. По его результатам Nemiga Gaming, Khan, Modus Unity и Majori Edut na Minor завершили выступление на чемпионате — команды заняли 5-8 места.
Турнир OMG.BET Cup 2 проходит с 13 по 17 января в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 4 тысячи долларов, из которых 2 тысячи получит победитель.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-empire-hope-vstretitsya-s-vikin-gg-v-plei-off-omg-bet-cup-2
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