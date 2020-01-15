Team Empire Hope встретится с ViKin.gg в плей-офф OMG.BET Cup 2

Завершился групповой этап турнира OMG.BET Cup 2 по Dota 2. В плей-офф ViKin.gg сыграет против Team Empire Hope, а jfshfh178 сразится с Gentlemen.

Групповой этап прошел по системе GSL. По его результатам Nemiga Gaming, Khan, Modus Unity и Majori Edut na Minor завершили выступление на чемпионате — команды заняли 5-8 места.

Турнир OMG.BET Cup 2 проходит с 13 по 17 января в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 4 тысячи долларов, из которых 2 тысячи получит победитель.