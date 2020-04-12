Team Empire Hope начала выступление на SECTOR DOTA 2 Season 2 с поражения

Team Empire Hope проиграла ViKin.gg в дебютном матче группы B на SECTOR DOTA 2 Season 2. Игра завершилась со счетом 1:2.

В следующем матче коллектив Евгения «tatakae» Репина сразится с проигравшим из пары Team Unique — Cyber Legacy. Уступившая команда покинет чемпионат.

SECTOR DOTA 2 Season 2 проходит с 7 по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов — 7 тысяч получит победитель.