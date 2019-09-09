Team Aster представила новый состав по Dota 2
Бывший капитан Vici Gaming Пань «Fade» Юй перешел в Team Aster после истечения срока действия контракта с предыдущей командой. Организация также назвала трех игроков, которые сохранят места в составе.
Из предыдущего ростера в команде останутся Ки «CHYuan» Чуань Энг, Лин «Xxs» Дзин и Е «BoBoKa» Чжибяо. Тренер Тун «Mikasa» Цзюньцзе продолжит помогать составу в новом сезоне. Ранее также стало известно, что к коллективу присоединился бывший мидер Newbee Сун «Sccc» Чунь.
27 августа «Fade» объявил о завершении карьеры, после того как оказался в центре скандала. Впоследствии представители Vici сообщили, что игрок только временно ушел из соцсетей и не собирался завершать карьеру.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-aster-predstavila-novyi-sostav-po-dota-2