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Сегодня, 19:00

Team Aster победили Xtreme Gaming на региональных финалах DPC для китайского региона

Читать «СЭ» в
Dota Pro Circuit.
Фото Steam

В первом раунде верхней сетки региональных финалов Dota Pro Circuit прошла встреча между командами Xtreme Gaming и Team Aster. Победа в противостоянии досталась Team Aster cо счетом 2:1.

Первая карта завершилась в пользу Xtreme Gaming за 33 минуты (26:7). Вторая карта продлилась 34 минуты и завершилась победой Team Aster (21:9). Третья карта прошла за 34 минуты и осталась также за Team Aster (30:14).

Региональные финалы второго тура DPC China пройдут с 6 по 8 мая онлайн. Четыре команды-участницы разыграют 100 000 долларов США и очки Dota Pro Circuit.

Гэсэр Галсанов

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