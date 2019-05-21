"Sylar" стал керри Team Sirius

В составе Team Sirius по Dota 2 произошли перестановки – коллектив покинул Лю "Freeze" Чан, выступавший на позиции керри. Его место занял Лю "Sylar" Цзяцзюнь, который около месяца был саппортом коллектива. Новичком Team Sirius стал Цзян Ань из EHOME.

В марте 2019 года "Sylar" ушел из Team Aster и присоединился к Team Sirius, однако вместо привычной для себя роли керри решил попробовать быть саппортом. Через две недели появилась информация, что ему не понравилось новое амплуа и он хочет вернуться на прежнюю позицию керри.

Team Sirius является вторым составом Team Aster. Команда выступит в закрытых китайских отборочных на StarLadder ImbaTV Minor, которые пройдут 21-22 мая.