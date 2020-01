«SumaiL» присоединился к OG

Саид Самаил «SumaiL» Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.

В команде «SumaiL» займет позицию керри и заменит Анатана «ana» Фама, который взял перерыв от соревновательной сцены до начала сезона 2020/2021. Кто станет новым офлейнером и саппортом OG, неизвестно. Ранее Ессе «JerAx» Вайникка сообщил о завершении карьеры, а Себастьян «Ceb» Дебс покинул активный ростер по Dota 2 — он будет помогать другим игрокам клуба.

До начала сезона 2019/2020 «SumaiL» выступал только в составах Evil Geniuses. Под этим тегом он победил на The International 2015, занял третье место на The International 2018, а также стал чемпионом ряда других крупных чемпионатов. После TI9 Хассан временно присоединился к Quincy Crew, но уже после ESL One Hamburg 2019 окончательно покинул коллектив.