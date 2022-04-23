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NS про Virtus.pro: «В очередной раз жалко прошлый состав, который мог годами играть на супервысоком уровне»

Пьеретта АРКАН
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Ярослав «NS» Кузнецов.

Стример и аналитик Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал свое мнение на счет текущего состава команды Virtus.pro по Dota 2.

«После просмотра последних нескольких игр Virtus.pro делаю неутешительные выводы, цветочно-конфетный период, по всей видимости, закончился, игроки начали пытаться менять свою игру в угоду команды, на выходе получился какой-то полный шлак. В целом общий игровой стиль походит на Liquid времён победы на TI, т.е. конкретный кэрри в миде и все остальные на него играют. Только вот при таком стиле драфты и вся игра должны соответствовать, а сами VP, кажется, не понимают, что им надо делать. Общий макро-геймплей тоже стух, очень мало интересных и осмысленных движений и, как будто бы, толком нет и плана на каждую вторую игру, напикали героев, чета бегаем, деремся, авось победим, на паб походит иными словами.

К чему это я? Да просто так, в очередной раз жалко что ГГ (Гламазда Гений), сами игроки и непосредственный менеджмент **** прошлый состав, который потенциально мог еще годами играть на супер высоком уровне", — заявил комментатор в своем Telegram-канале.

Ранее Комментатор Никита «4ce» Котков также высказался в своем Telegram-канале об игре состава Virtus.pro по Dota 2. Он заявил, что «Макроигра VP оставляет желать лучшего» — заявил 4ce.

Источник: https://t.me/fishkionline/1400
Virtus.Pro (Dota 2)
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