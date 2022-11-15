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Сегодня, 10:54

VANSKOR и 7Jesu могут войти в новый состав HYDRA

Виталий Косик
Корреспондент
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Иван VANSKOR Скороход и Максим 7Jesu Сенчиневич могут стать новыми участниками состава HYDRA по Dota2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

Новый состав строится вокруг Руслана Askold Темиралиева. Также игроком HYDRA станет Виктор SuperNova Галичкин, который ранее уже выступал за киргизский коллектив. Имя пятого игрока команды пока неизвестно.

Возможный состав HYDRA на следующий сезон:

Максим 7Jesu Сенчиневич;

Руслан Askold Темиралиев;

Виктор SuperNova Галичкин;

Иван VANSKOR Скороход.

По итогам последних выступлений третьего сезона DPC для Восточной Европы команда заняла седьмое место во втором дивизионе. Состав провел семь встреч и лишь в двух одержал победу. Также коллектив не смог пройти на The International 11 через региональную квалификацию.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/vanskor-i-7jesu-mogut-voiti-v-obnovlyonnyi-sostav-hydra-53967/
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