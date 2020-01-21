Стала известна дата проведения ESL One Birmingham 2020 по Dota 2
08:05
Организаторы ESL One Birmingham 2020 назвали дату проведения чемпионата по Dota 2. Турнир пройдет с 29 по 31 мая в Бирмингеме, Великобритания.
На ESL One Birmingham 2020 выступят 12 коллективов со всего мира. Восемь команд турнирный оператор пригласит напрямую, оставшиеся четыре слота разыграют в онлайн-квалификациях. Мероприятие проведут на площадке Arena Birmingham вместимостью 15 800 зрителей. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов.
ESL One Birmingham 2019 прошел с 28 мая по 2 июня. В финале Team Secret обыграла Evil Geniuses со счетом 3:2.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/stala-izvestna-data-provedeniya-esl-one-birmingham-2020-po-dota-2
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