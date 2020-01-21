Стала известна дата проведения ESL One Birmingham 2020 по Dota 2

Организаторы ESL One Birmingham 2020 назвали дату проведения чемпионата по Dota 2. Турнир пройдет с 29 по 31 мая в Бирмингеме, Великобритания.

На ESL One Birmingham 2020 выступят 12 коллективов со всего мира. Восемь команд турнирный оператор пригласит напрямую, оставшиеся четыре слота разыграют в онлайн-квалификациях. Мероприятие проведут на площадке Arena Birmingham вместимостью 15 800 зрителей. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов.

ESL One Birmingham 2019 прошел с 28 мая по 2 июня. В финале Team Secret обыграла Evil Geniuses со счетом 3:2.