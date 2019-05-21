Состав FlyToMoon распался

Команда FlyToMoon по Dota 2 прекратила свое существование. Об этом сообщил ее бывший мидер Сергей "Shisui" Корень. По словам украинского киберспортсмена, состав распался после проигрыша в открытых отборочных на майнор в Киеве.

Текущий состав FlyToMoon сформировался 14 мая. Ростер прошел вторую открытую квалификацию на EPICENTER Major 2019 и выступил в закрытом этапе. Команда не выиграла ни одной карты в групповом этапе и заняла 6-8 место.

20 мая FlyToMoon уступила Team Spirit в четвертьфинале открытых отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2 для СНГ. Сразу после этого "Shisui" покинул коллектив.