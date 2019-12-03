Состав feelwind расформирован

Из состава feelwind на сайте регистрации команд по Dota 2 ушли четыре игрока — ростер покинули Александр «nofear» Чурочкин, Сергей «EcNart» Слободяник, Александр «Ceyler» Попов и Константин «Kodos» Когай. В профиле коллектива числится только Родион «MYSmoon» Фомкин.

Микс feelwind собрался 18 ноября незадолго до открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major. Ранее в составе также значился Заур «Cooman» Шахмурзаев, однако 28 ноября его заменил «Сeyler». В борьбе за слот в закрытой квалификации feelwind уступила коллективу Angry Tomatoes, за который выступал Глеб «Funn1k» Липатников.