SoNNeikO опять вернулся в Natus Vincere

Россиянин Акбар «SoNNeikO» Бутаев присоединился к составу Natus Vincere по Dota 2. 23-летний киберспортсмен в четвертый раз вернулся в команду.

«Я вернулся», — сказал Бутаев в первом интервью после очередного возвращения.

Впервые он начал выступления за NaVi в 2015 году. Спустя полгода клуб распустил состав по Dota 2, но через несколько дней Бутаев вернулся и выступал до ноября 2016-го. Второе возврашение состоялось в апреле 2017-го. Тогда он играл за NaVi до февраля 2018-го, но через 7 месяцев саппорт вернулся и был в команде до октября 2019 года.