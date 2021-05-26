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SoNNeikO опять вернулся в Natus Vincere

01:42
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Россиянин Акбар «SoNNeikO» Бутаев присоединился к составу Natus Vincere по Dota 2. 23-летний киберспортсмен в четвертый раз вернулся в команду.

«Я вернулся», — сказал Бутаев в первом интервью после очередного возвращения.

Впервые он начал выступления за NaVi в 2015 году. Спустя полгода клуб распустил состав по Dota 2, но через несколько дней Бутаев вернулся и выступал до ноября 2016-го. Второе возврашение состоялось в апреле 2017-го. Тогда он играл за NaVi до февраля 2018-го, но через 7 месяцев саппорт вернулся и был в команде до октября 2019 года.

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