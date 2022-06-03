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Сегодня, 12:13

So bad прокомментировал переход к команде Nemiga

Сергей Разин
корреспондент
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Профессиональный киберспортсмен и игрок ростера Nemiga Gaming по Dota 2 Виталий so bad Ошманкевич поделился мнением о своем присоединении к команде.

«Изначально ребята позвали меня поиграть с ними, но на тот момент на керри у нас играл Munkushi. Однако позже он ушел играть в другую команду и мы захотели играть с Ильей Kiritych. Так сложилось, что Илья находился в Nemiga, а сама организация хотела с нами поработать. Помимо этого у нас было еще одно предложение от организации, но думаю, говорить о нем будет не совсем корректно», — приводит слова Ошманкевича Metaratings.ru.

So bad ранее выступал за Team Spirit. Помимо него, к Nemiga Gaming присоединились Станислав Malr1ne Поторак из Creepwave, Иван Vazya Герман и Кирилл Hellscream Лагутик из KA4KANARSKIE CYXARIKI.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/so-bad-pomimo-nemiga-u-nas-bylo-predlozenie-eshhyo-ot-odnoi-organizacii-39648/
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